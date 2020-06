Suez-kanalen forlænger rabatter til tørlast- og tankskibe

Suez-kanalen forlænger sine rabatter til tørlast- og tankskibe året ud i et forsøg på få skibene til at sejle igennem kanalen frem for syd om Afrika. Rabatterne gælder også LNG- og LPG-skibe, fremgår det af cirkulærer fra Suez Canal Authority.

Suez-kanalen har mistet millioner af dollar med den lave pris på skibsbrændstof, der har fået især containerrederier som Maersk, MSC og CMA CGM til at vælge den længere rute syd om Afrika, når de sejler fra Europa til Asien. I maj vurderede Alphaliner, at det på daværende tidspunkt havde kostet selskabet bag kanalen 10 mio. dollar.

For at lokke skibene retur valgte Egyptens kanalmyndigheder derfor at sætte afgiften ned i maj.

Omvendt sejlede rekordmange tankskibe gennem Suez-kanalen i maj i år. Det er formentlig en større efterspørgsel efter lavsvovlsolie, der sammen med oliepriskrigen og de medfølgende høje rater har fået aktivitetsniveauet for tankflåden til at stige, har Bimco vurderet.

Rekordmange tankskibe sejlede igennem Suez-kanalen i sidste måned

Suez-kanalen frister skibe med ny rabat: Indtil videre uden held