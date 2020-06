Op mod en tredjedel af Maersks søfolk har overskredet kontrakterne

Den globale handel står over for endnu en corona-relateret krise, idet 200.000 søfolk, der har været strandet på havet i flere måneder, kan nægte at fortsætte arbejdet, idet træthed og mental sygdom udgør et stigende problem.

Det skriver CNN.

Mange søfolk har fået forlænget deres kontrakter i flere måneder for at holde de globale forsyningerne af fødevarer, brændstof og medicin kørende, skriver CNN med henvisning til rederier og fagforeninger.

Den primære årsag til kontraktforlængelserne skyldes dog, at udskiftning og afløsning af besætningsmedlemmerne har været tæt på umuligt under krisen, fordi de mange søfolk ikke har kunnet gå i land.

Samtidig har de søfolk, der skulle træde til i stedet, ikke kunnet nå frem til skiftet, fordi flytransporten er susperenderet mange steder, ligesom de ville kunne blive forsinket af krav om karantæne.

A.P. Møller-Mærsk meddeler til CNN, at op til 35 pct. af rederiets 6600 søfolk, der i øjeblikket er på havet, er strandet om bord i længere tid end deres kontraktlige forpligtelser.

"Mange af vores søfolk gør tjeneste i betydeligt længere tid end deres normale kontraktlængde, og de har stadig ikke nogen konkret udsigt til, hvornår de kan vende hjem. Træthed og mentalt helbred er et stigende problem," skriver teknikchef hos Maersk, Palle Laursen, til CNN.

"Af sikkerheds-, lovgivningsmæssige og humanitære årsager, kan ændringer i besætningen ikke blive udskudt uendeligt," pointerer Palle Laursen over for CNN.

