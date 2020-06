Ugens bedste på ShippingWatch

Norden slog konkurrenter i kampen om Diamond S-skibe

Norden var i direkte kamp med tre konkurrenter om at lande et strategisk samarbejde med det amerikanske tankrederi Diamond S, der gør Norden til en sværvægter inden for produkttank.

I sidste ende trak det danske rederi det længste strå i kampen om at drive 28 MR-skibe, som nu bliver lagt ind i Norient Product Pool.

Ifølge ShippingWatchs oplysninger bød to danske aktører og en enkelt i London ind på udbuddet fra Diamond S Shipping. Norden ønsker ikke at kommentere, hvem rederiet var oppe i mod, men bekræfter, at konkurrencen var hård.

"Det har været rigtig dygtige konkurrenter. Det er de bedste i markedet," sagde Nordens chef for tank-divisionen Søren Huscher om konkurrencen.

Norden slog flere konkurrenter i kampen om Diamond S-skibe

Norden indgår strategisk partnerskab med Diamond S

Norden bliver en sværvægter i produkttank med ny Diamond S-aftale

Foto: PR/Maersk

Maersk: Coronavirus rammer mindre hårdt end frygtet

Coronavirus ser ud ikke til at have ramt fragten af containere ligeså hårdt som først frygtet, lød den overraskende melding fra Maersk i ugens løb. For lidt over en måned siden forventede Maersk et fald i volumen på 20 til 25 pct. Men det estimat bliver nu nedjusteret til mellem 15 og 18 pct.

Dermed lægger Maersk sig på linje med konkurrenterne Hapag-Lloyd og CMA CGM, og det skaber forhåbning om, at containerrederierne samlet set kan undgå tab i 2020.

"Industrien kan måske komme ud af 2020 uden tab," skrev shippinganalytiker Lars Jensen, som er adm. direktør i Sea-Intelligence Consulting, efterfølgende på Linkedin.

Maersk skaber optimisme: "Industrien kommer måske ud af 2020 uden tab"

Maersk med overraskende melding: Corona-virus rammer mindre hårdt end frygtet

Foto: POOL/REUTERS / X80003

Vestager lægger op til at stoppe asiatisk statsstøtte

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager kom onsdag med Kommissionens bud på, hvordan virksomheder i EU, herunder den maritime sektor, kan sikre sig mod unfair konkurrence og statsstøttede selskaber fra især Asien.

"Det indre marked er nøglen til europæisk vækst, men det virker kun, hvis der er lige konkurrencevilkår," sagde Margrethe Vestager på et pressemøde.

Helt aktuelt er det især inden for skibsfarten, hvor der har været krads kritik af de støttepakker, som er stillet i udsigt til bl.a. koreanske og taiwanesiske containerrederier, og som senest fik Maersks CEO Søren Skou til at opfordre EU til at handle.

EU-Kommissionen: Sådan vil vi stoppe asiatisk statsstøtte

Rederier bakker op om Vestagers kamp mod asiatisk statsstøtte

EU tager første skridt i opgøret med asiatisk statsstøtte

Foto: PR / Solstad Offshore

Derfor overlever kriseramte offshore-rederier

Gang på gang lykkes det offshorerederierne at komme i mål med redningsplaner eller at få udskudt betalinger. De seneste måneder har både Solstad, Siem og Dof landet aftaler, og det er der en god grund til, forklarer analytikere.

Derfor bliver kriseramte offshore-rederier ved med at overleve trods milliardtab

Obligationsejere stemmer nej til Siem Offshores plan

Hårde tider i olieindustrien får Maersk Supply Service til at sælge to ældre skibe

Læs også...

Stadil-familiens formue vokser efter konkurser i shipping

Tidligere Panalpina-chef skal være direktør for Ceva i Europa

Scan Global kom helskindet gennem årets begyndelse – krise forsinker vækstplan

DSV Panalpina har ansat flere danske medarbejdere fra krakket rederi

Maersk Tankers jagter investorer til nyt digitalt sats

René Kofod-Olsen sigter mod ny toppost efter afsked med DP World-rederier

Christian M. Ingerslev tror på endnu bedre resultat for hele 2020

Nu udløber kontrakterne for strandede søfolk over hele verden

MAN's danske chef om coronakrisen: "Vi begynder at se effekten nu"