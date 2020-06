Maersk Tankers jagter investorer til nyt digitalt sats

Produkttankrederiet Maersk Tankers vil have flere investorer ombord i nyt digitalt selskab, som i dag er gået i luften med softwareprodukt til rederier og operatører. Over 300 skibe bruger allerede produktet, som ifølge Maersk Tankers har sparet rederiet for et stort millionbeløb.