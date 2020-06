Græske rederier dropper Venezuela efter pres fra USA

De to græske rederier Dynacom Tankers og NGM Energy dropper at sejle med venezuelansk olie sker efter meldinger om, at USA angiveligt overvejer at sanktionere flere skibe for at transportere olie fra landet. Det skriver flere medier, herunder Lloyds List.

De to selskabers udmelding kommer i kølvandet på en lignende fra et andet græsk rederi Thenamaris i sidste uge. Tidligere på måneden sortlistede USA skibe fra de græske selskaber for at have deltaget i handlen med venezuelansk olie.

"Dynacom Tankers forpligter sig til at afholde sig enhver fremtidig forretning, som involverer Venzuela, indtil en ændring i regimet," udtaler Dynacom Tankers ifølge Lloyds List.

NGM Energy, som betegner sig selv som en kommerciel manager, forpligter sig også til at samarbejde med de amerikanske myndigheder og afholde sig at sejle med venezuelansk olie.

"I lyset af eskaleringen af amerikanske handelssanktioner mod enheder i engagereret i handlen med den venezuelanske energisektor den 2. juni har NGM implementeret en streng politik mod at servicere skibe med intention om at sejle til Venezuela eller laste varer med venezuela oprindelse i fremtiden uden udtrykkelig amerikansk tilladelse," udtaler NGM Energy ifølge Lloyds List.

Truslen om flere sanktioner betyder, at flere kinesiske olieselskaber ifølge Reuters går med overvejelser om ikke at chartre skibe, der inden for det seneste år har været i Venezuela. Det er uanset, hvor skibet befinder sig i dag.

For USA handler sanktionerne om at kvæle olieeksporten og derigennem ramme landets præsident Nicolas Maduro, som man beskylder for at være blevet valgt gennem valgfusk.

Olieeksporten er den vigtigste indkomstkilde for Venezuela, og ifølge Reuters er eksporten efter sanktionerne faldet til det laveste niveau i 17 år.

