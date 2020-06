Stadil-familiens formue vokser efter konkurser i shipping

Inden for det seneste år er flere Thorco-selskaber gået konkurs med store krav fra eksterne kreditorer.

Thor Ship Invest III – konkurs august 2019 – 112 mio. kr.

TS Chartering A/S – konkurs oktober 2019 – 161 mio. kr.

Thorco Isabella Aps & Thorco Isadora ApS – konkurs april 2020 – (endnu ikke opgjort, men mindst 75 mio. kr.)

TCT Shipping ApS, Thor Shipping A/S, Sofia Shipping A/S og to unavngivne selskaber – konkurs maj 2020 – (endnu ikke opgjort)

Thornico vurderer selv at have tabt rundt regnet en mia. kr. på at eje skibe.

Kilde: Cirkulæreskrivelser til kreditorerne og baggrundsinterviews.