Hurtigruten sikrer lån på 105 millioner euro

Det norske færgerederi Hurtigruten har sikret sig et lån på 105 mio. euro, der svarer til lige over én milliard norske kr., skriver Dagens Næringsliv.

Det er coronakrisen, der har gjort det nødvendigt for rederiet at skaffe penge til at holde sig oven vande i en tid, hvor lukkede grænser skaber mindre turisme.

"Tiden begyndte at rende ud, og vi måtte lave vores egen krisepakke," siger Daniel Skjeldam, koncernchef i Hurtigruten, i en pressemeddelelse ifølge mediet.

"Vi gik bundsolide ind i krisen og har fra første dag været tydelige okring, at vi skal komme endnu stærkere tilbage. Det handler om 3000 arbejdspladser hos os, og milliarder i "ringvirkninger" langs hele den norske kyst," tilføjer han.

Lånet er hentet på det internationale finansmarked og har en rente på 11 pct. Det vil sikre selskabet likviditet til og med 2021, fremgår det.

Daniel Skjeldam kalder det "en dyr, men helt nødvendig løsning."

"Vi kan ikke sidde stille og vente på en politisk løsning. Det ville være uansvarligt af os, både overfor vores 3000 ansatte og de flere hundrede små og store samarbejdspartnere, vi har over hele landet," siger han.

Color Line har mistet stort set alle sine indtægter under coronakrisen

DFDS får tæt på 40 mio. kr. i lønkompensation fra staten