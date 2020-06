Oslobåden sejler igen om tre uger

Det danske færgerederi DFDS genstarter sejladsen mellem København og Oslo om tre uger.

Oslobåden, som ruten populært bliver kaldt, har været lukket siden 15. marts – få dage efter, at Danmark lukkede ned for at begrænse udbruddet af coronavirus.

Men om kort tid genåbner ruten, som bliver betjent af to skibe. Første afgang bliver fra København til Oslo 25. juni, og dagen efter afgår det andet skib fra Oslo til København, oplyser DFDS til ShippingWatch.

Opstarten sker som direkte konsekvens af, at grænsen mellem Danmark og Norge igen bliver åbnet 15. juni.

Der vil dog fortsat være sikkerhedsforanstaltninger og begrænsninger ombord på færgerne for at undgå smitte blandt passagerne.

DFDS har ligesom mange andre færgerederier været hårdt ramt af nedlukningen. I modsætning til handelsskibe er færgerne afhængige af den frie bevægelighed, som har været stærkt begrænset under coronakrisen.

I Danmark har DFDS fået lønkompensation for omkring 40 mio. kr. I midten af maj fortalte rederiet til ShippingWatch, at det havde hjemsendt 925 ansatte i Danmark, hvilket hovedsageligt skyldtes nedlukingen af Oslobåden.

DFDS er stadig ved at planlægge opstarten og ved derfor endnu ikke, hvor mange medarbejdere der bliver brug for.

DFDS oplyser, at en af rederiets vigtige passagerruter, Amsterdam-Newcastle, tidligst åbner 18. juni.

