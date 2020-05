Dorian mere end fordobler omsætning på højere rater og flådeudnyttelse

Højere rater og en højere udnyttelse af flåden betyder sorte tal på bundlinjen og en omsætning, der er mere end fordoblet for Dorian LPG i det seneste kvartal.

LPG-rederiet har et skævt regnskabsår, og derfor fremlægger de både tal for hele året samt fjerde kvartal i regnskabsåret, der slutter 31. marts.

Dorian har fra januar til marts landet en omsætning på 95,2 mio. dollar, mens den i samme periode sidste år lå på 34,5 mio. dollar.

På bundlinjen er rederiet gået i plus og har hentet et overskud på 29,4 mio. dollar. Til sammenligning lød tabet sidste år på lige knap 16 mio. dollar.

TCE-raterne har i perioden ligget på 51.888 dollar, hvilket er 174,8 pct. højere end TCE-raterne på 18.883 dollar for de første tre måneder af 2019. Det er primært drevet af højere spotrater, skriver Dorian. Samtidig har rederiet haft en højere udnyttelse af flåden.

Noget kunne dog tyde på, at udviklingen for raterne er ved at vende. Ifølge Dorian-topchef John Hadjipateras er de "faldet betydeligt" på det seneste.

"På grund af usikkerheden omkring pandemiens indvirkning på efterspørgslen og prisen for både rå og naturgas mener jeg dog, at det er for tidligt at lave nogle forudsigelser," siger han i regnskabet.

Han lægger samtidig vægt på, at selskabet er i en god position efter flere gode måneder, samt ikke mindst på grund af den refinansiering, der faldt på plads for nylig.

"Som virksomhed har Dorian LPG måske aldrig stået i en stærke position, end den vi er i nu. Som et resultat af vores refinansiering har vi hævet vores livkiditet og reduceret vores omkostninger gennem en innovativ og miljømæssig struktur med nye kommercielle bankpartnere," siger han.

For hele det seneste regnskabsår, der løber fra 1. april 2019 til 31. marts 2020, har Dorian landet en omsætning på 333,4 mio. dollar. Det er også en fordobling sammenlignet med det foregående år, hvor den endte på 158 mio. dollar.

Bundlinjen lander på 111,8 mio. dollar for hele året, hvor der året forinden blev rapporteret et tab på 50,9 mio. dollar.

TCE raterne lå hen over regnskabsåret på 42.798 dollar.

