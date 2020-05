Efter års forsinkelse: Eimskip ser stadig RAL-samarbejde som god forretning

Eimskip og Royal Arctic Line vil begynde sine fælles sejladser senest i udgangen af juni, selvom et skib fortsat er forsinket. Samarbejdet er stadig en god forretning på trods af flere års forsinkelser, slår Eimskip-CEO fast over for ShippingWatch.