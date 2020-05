Eimskip taber omsætning og fordobler tab efter coronaudbrud

Det islandske shipping- og logistikselskab Eimskip har fordoblet tabet på bundlinjen og set omsætningen dale i årets første kvartal, hvor både corona-effekter og dårligt vejr omkring Island har påvirket selskabet.

"Første kvartal af året 2020 huskes for udbruddet af covid-10-pandemien (coronavirus, red.). Vi så allerede, at havde en effekt på vores operationer i Kina i begyndelsen af året, som derefter eskalerede mod slutningen af kvartalet," siger Vilhelm Már Þorsteinsson, CEO i Eimskip, i forbindelse med regnskabet.

Han tilføjer, at selskabet derfor tidligt i processen aktiverede et krisestyringsmandskab, som skulle sikre både forsyningskæden, kundeservice og ikke mindst de ansattes sikkerhed under de svære omstændigheder.

Omsætningen er landet på 161,7 mio. euro, hvilket er 2,3 mio. euro. lavere end i det tilsvarende kvartal året før.

Samtidig har selskabet i årets tre første måneder tabt tæt på 5 mio. euro, hvilket er er dobbelt så meget som underskuddet på 2,5 mio. euro i første kvartal sidste år.

Rederiet oplyser desuden, at det forestående samarbejde med grønlandske Royal Arctic Line forventes at kunne gå igang i slutningen af andet kvartal.

Højere priser opvejer fald

Omsætningen er ramt af, at mængderne i containerfragten faldt med 5 pct. i kvartalet, mens færgen Herjólfur også blev taget ud af drift.

I logistikforretningen faldt mængderne 7,4 pct., men her oplevede selskabet omvendt en positiv påvirkning, fordi priserne i markedet er steget under coronakrisen, skriver selskabet.

Eimskip annoncerede allerede i slutningen af april, at selskabet var ramt af både krisen og flere år med pressede finanser. Det betød, at 73 ansatte blev afskediget, mens topchef Vilhelm Már Þorsteinsson gik 10 pct. ned i løn. Også i 2019 blev der afskediget flere folk, mens kontorer i Belgien og Rusland blev lukket ned.

Rederiet oplyser, at de generelle omkostninger steg i første kvartal, mens omkostningerne til medarbejdere faldt med 3 mio. euro i kvartalet. Det svarer til fald i de samlede medarbejderomkostninger på 9,1 pct.

