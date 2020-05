Snabe efter virusudbrud: Vi var udforberedte

Vi var uforberedte på udbruddet af en pandemi, og det er bekymrende, konstaterer formanden for A. P. Møller-Mærsk Jim Hagemann Snabe, som Berlingske har talt med i sin egenskab af både Maersk-formand, formand for Siemens samt bestyrelsesmedlem i World Economic Forum.

Han mener, at pandemien understreger, hvor integreret verden er blevet med ikke mindst Kina, samtidig med på landeniveau at være "ukoordinerede", hvor det er "hvert land sin plan."

"Det er bekymrende, for pandemier er et globalt problem, som ikke kan løses lokalt, medmindre vi lukker det hele ned. Det var desværre, hvad vi var nødt til at gøre. Men det er ingen løsning. Det er brandslukning, og der er ingen tvivl om, at vi er bør finde en måde at koordinere indsatsen på fremover," siger han til Berlingske.

Han opfordrer både lande og virksomheder til at se den kommende tid som en mulighed, hvor man sætter gang i den rigtige form for udvikling, både når det gælder globalisering, grøn omstilling og digitalisering.

Maersks ambitiøse logistikplan triller baglæns

Søren Skou vil have EU til at bremse statsstøtte til rederier

Maersk sætter tal på coronakrisens nedslående effekt på nøgleruterne fra Kina

Maersk-aktionær vil blokere lønstigning til formand: 7 mio. kr. er allerede for meget