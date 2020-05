Her er ugens bedste på ShippingWatch

Søren Skou og statsstøtten

Maersk kom ud med et resultat for første kvartal på 197 mio¨. dollar, mens containermængderne ventes at falde med op til 25 pct. i andet kvartal, oplyste CEO Søren Skou. I forbindelse med regnskabet kritiserede han statsstøtte til asiatiske rederier:

Søren Skou vil have EU til at bremse statsstøtte til rederier

CMA CGM lander milliardlån med støtte fra den franske stat

Yang Ming går efter ny kapitalindsprøjtning

EU undersøger mulighederne for at bremse statsstøtte til rederier

Foto: HHM/Michael Lidner

Maersk venter fald i containermængderne på op til 25 pct. i andet kvartal

Maersk sætter tal på coronakrisens nedslående effekt på nøgleruterne fra Kina

Maersks ambitiøse logistikplan triller baglæns

Rekordresultater fortsætter i tank

Tankrederiernes rekorder fortsætter, mens investorerne fortsat synes skeptiske. Torm kom ud af årets første kvartal med det bedste resultat i ti år:

Torm lander overskud på 56,4 mio. dollar

Torm tjener flere penge end længe – alligevel er aktien faldet 25 pct. i år

Investorgruppe har solgt alle aktier i Hafnia

Team Tankers lander lille plus

Tæt på 350 produkttankskibe bliver brugt som flydende olielagre

Team Tankers var tæt på to fusioner, men fandt en anden vej til konsolidering

Foto: Marine Traffic / Rasmus Hoffmann

Historien gentager sig

De seneste uger er tørlastraterne faldet og nærmer sig et historisk lavpunkt tilbage i 2016. De største tørlastskibe sejler til 2.000 dollar om dagen:

Tørlastraterne nærmer sig historisk bundniveau efter de seneste ugers fald

Tørlastrederi melder om "historisk svag start" på andet kvartal

Peter Borup stopper i Norvic Shipping

Kampen i norsk offshore

Flere norske offshorerederier har landet aftaler for eller forhandler med kreditorer om gælden. Samtidig presser industrien den norske regering for yderligere hjælp:

Norsk offshore i opgør med regeringen om redningsplan til 100 milliarder

Banker tager over som storaktionærer i Solstad Offshore efter gældsplan

Siem Offshore opfordrer banker til at skubbe på konsolidering efter stort underskud

Frederiksen-selskaber forhandler om at sænke rater på boreskibe