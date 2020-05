Ny rapport: Eksisterende teknologi kan skrælle op til 27 pct. af skibes udledning

Maersk Tankers, DFDS og Hafnia har stillet skibe til rådighed i et grønt projekt, der nu konkluderer, at allerede eksisterende løsninger kan reducere CO2-udledninger på skibe med 27 pct., mens investeringen kan hentes hjem på under tre år.