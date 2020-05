Thorco og tysk shippingbank forsøgte at sælge skibe i flere måneder før konkurs

Thorco og en tysk bank forsøgte i månedsvis at sælge to konkursramte skibe. Under forhandlingerne om gælden blev banken bekymret over, at Stadil-familien ikke ville stille med nye penge. "Det har aldrig været meningen," siger Thor Stadil til ShippingWatch.