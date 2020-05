Seks topfolk fra Western Bulk skifter til norsk konkurrent

Seks medarbejdere hos tørlastoperatøren Western Bulk skifter til konkurrenten Belships.

Det sker for at styrke operatørvirksomheden hos Belships, hvor de seks nye folk skal arbejde med markedet i Atlanterhavet, skriver Finansavisen.

"Vi har været åbne om, at vi ønsker at udvide kontoret her i Oslo," siger Christian Skarsgård, adm. direktør i Belships, til Finansavisen.

Med skiftet mister Western Bulk Jan Christian Tungland, der ifølge sin Linkedin-profil er Head of Steel and Bulk. Derudover er det Didrik Almgren, Bjørnar Hessen, Marius Milde, Svein Fjørtoft og Bjørn Larsen, der ifølge Finansavisen skifter job.

De ansatte, der har arbejdet med befragtning hos Western Bulk, vil forlade selskabet med det samme og være på "garden leave", indtil de kan starte arbejdet hos Belships, fortæller adm. direktør i Western Bulk, Hans Aasnæs, til avisen.

Belships og datterselskabet Lighthouse kontrollerer en flåde på 24 af rederiets egne skibe, og har dertil mellem 20 og 25 tørlastskibe tilknyttet på kontrakter, skriver avisen.

