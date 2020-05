Maersk-ejet rederi taber penge for fjerde år i træk

For fjerde år i træk bliver det til et stort underskud for bilrederiet Höegh Autoliners, hvor danske A.P. Møller-Maersk er storaktionær.

Ifølge det norske medie Finansavisen landede tabet i rederiet sidste år på hele 57,6 mio. dollar før skat svarende til 395 mio. kr.

Samlet set har rederiet tabt 441,5 mio. dollar i perioden 2014-2019, skriver avisen.

Også i 2020 er markedet svært for bilrederiet, som er hårdt ramt af coronakrisen, hvilket har givet et stort fald i bilsalget. Ifølge topchef Thor Jørgen Guttormsen er det svært at vurdere, hvornår markedet vil blive bedre.

"Den vigtigste ting for os er at gøre nødvendige tilpasninger af flåden og sejlprogrammet i henhold til markedets behov," siger han til Finansavisen.

Ifølge Finansavisen har Höegh Autoliners lige nu kun et enkelt skib i oplag. Rederiet har dog sikret sig oplagspladser for yderligere ti til 15 skibe, der kan tages ud af markedet, hvis der bliver brug for det. Rederiet har også reduceret sin medarbejderstab på hovedkontoret i Oslo fra 110 til omkring 70, skriver mediet.

Höegh Autoliners skiftede i efteråret 2019 ud i sin topledelse, hvor Thor Jørgen Guttormsen tog over som CEO fra Ivar Hansson Myklebust.

Maersk sidder på 39 pct. af Hoegh Autoliners. Den resterende del ejes af Höegh-familien igennem selskabet Leif Höegh & Co. Holdings.

Rederiets flåde består af 44 skibe.

