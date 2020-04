Scandlines-direktør efterlyser dato for åbning af Danmarks grænser

Scandlines har svært ved at navigere i øjeblikket på grund af stor usikkerhed, og derfor efterlyser rederiet nu klare svar fra regeringen, skriver Børsen.

Søren Poulsgaard, der er adm. direktør i Scandlines, vil gerne vide, hvornår Danmarks grænser åbner igen. Han påpeger, at betingelserne for rederiet hele tiden ændrer sig, og han anslår, at Scandlines de seneste tre uger har lavet 25 scenarier for, hvordan situation ser ud for rederiet.

"Jeg har stor forståelse for den indledende, resolutte ansvarstagning. Men jeg mangler i den grad forståelse for, at man overhovedet ikke vil sige, hvad man vil gøre hvornår fremadrettet, og give os en planlægningshorisont," siger Søren Poulsgaard til Børsen.

Scandlines glæder sig over at Kommissionen anerkender statsstøtte til Femern-projekt

Søfolk giver afkald på rettigheder i aftale med færgerederier