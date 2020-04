Selv DFDS kunne ikke sikre Lauritzen Fonden overskud i 2019

Lauritzen Fonden fik et underskud på 312 mio. kr. i 2019, hvor et stort minus i rederiet J. Lauritzen gjorde sit indhug, mens DFDS gav et udbytte på små 100 mio. kr. Udsigterne for begge rederier er blevet usikre med udbruddet af corona.