World Economic Forum: Corona kan skubbe til blockchain i shipping

Brugen af blockchainteknologi kan vinde mere frem i shipping, når krisen med coronavirus engang er overstået.

Sådan lyder vurderingen fra organisationen World Economic Forum, der netop er kommet med en såkaldt "værktøjskasse" med anbefalinger til, hvordan blockchain-teknologi bedst kan implementeres i globale forsyningskæder.

Digitalisering af blandt andet dokumenter kan være en måde at sænke omkostningerne for industrier som shipping, mener Nadia Hewett, organisationens Project Lead for blockchain og digital currency.

Ifølge Nadia Hewett kan der sandsynligvis ske en stigning i shippings brug og forsøg med blockchain på den anden side af coronakrisen.

"Covic-19's økonomiske effekt og indvirkning på handel vil være betydelig. Digitalisering kan hjælpe med at reducere handelsomkostninger og tilskynde handel og hjælp med de økonomiske reformer," skriver hun i en kommentar til ShippingWatch.

"Blockchain er ét værktøj i digitaliseringsrejsen, som shippingselskaber er nødt til at udforske som del af den overordnede investering i digitalisering og i at sænke handelsomkostninger."

Nadia Hewett fremhæver områder som digitalisering af handelsdokumenter og herunder bill of lading, forsikring af skibet og handelsfinansering, hvor det giver mening at anvende teknologien, der muliggør lagring og deling af data mellem deltagere i et netværk.

Flere er i gang

Shipping-industrien har allerede set eksempler på løsninger, der bygger på blandt andet blockchain-teknologi. Eksemplerne tæller Tradelens, der blev stiftet af Maersk og IBM for at digitalisere alle dokumenter i forbindelse med at sende en container fra a til b, mens også kinesiske Cosco har meldt et lignende sats ud.

Undervejs har der dog også været sat spørgsmålstegn i selve neutraliteten i de lancerede løsninger.

Anbefalingerne fra World Economic Forum er udarbejdet med bidrag fra "mere end 100 organisationer", som tæller regeringer og selskaber – blandt andet Maersk Angola og Port of Los Angeles.

