Ugens vigtigste overskrifter på ShippingWatch

Hin Leong-ejers søn afslører ubogførte tab

Den kriseramte oliehandelskoncern Hin Leong Trading har i årevis skjult ubogførte tab, der løber op i 800 mio. dollar.

Det er højst usædvanligt blevet afsløret af stifterens egen søn og medejer, Lim Chee Meng, i et retsdokument, som er indsendt til en domstol i Singapore, og som ShippingWatch er i besiddelse af.

ShippingWatch har i ugens løb beskrevet sagen, der bl.a. indebærer en forventning om bankkrav og forhandlinger med et større kinesisk olieselskab.

Olieprisen dykker og tankrater stiger

For første gang i historien blev den amerikanske WTI-olie mandag handlet til under nul dollar. Manglende lagerkapacitet betød, at man var villig til at betale for at slippe af med olien.

I ugens løb fulgte nordsøolien delvist med og strøg under 20 dollar.

Mens det har øget presset på flere drilling-selskaber, har det omvendt givet luft under vingerne til tankrederierne, der har set raterne skyde i vejret.

ShippingWatch giver overblikket i en lang række artikler:

Sydkoreansk milliardhjælp får hård kritik

Det er "stærkt bekymrende", at Sydkorea vil hjælpe landets rederier med 1 mia. dollar, mener Danske Rederier, som frygter, at det kan føre til yderligere overkapacitet i et i forvejen presset marked.

"Det sidste, vi har brug for, i den nuværende økonomiske situation er en kunstig statsstimuleret overkapacitet af skibe i handelsflåden," udtaler Jacob K. Clasen, direktør for erhvervspolitik i Danske Rederier.

Sydkoreas største rederi HMM afviser kritikken og kalder det "ikke usædvanligt" med støtte under de særlige omstændigheder, der gælder lige nu.

Ny fyringsrunde i Clipper

Mindre end et år efter, at tørlastoperatøren Clipper foretog en massefyring, blev der torsdag endnu engang annonceret afskedigelser.

24 ud af 91 landbaserede medarbejdere har mistet jobbet.

"I bund og grund træffer vi en beslutning for at beskytte det, vi har," siger Peter Norborg i et interview med ShippingWatch.

