Senatorer ønsker hjælp til olieproducenter i USA

En række republikanske senatorer har i USA krævet, at landets centralbank og dets finansministerium yder støtte til de kriseramte amerikanske energiproducenter.

"Vi er alarmerede over accelereringen af den økonomiske krise og dets påvirkning af nationens energisikkerhed i olie- og gassektoren," hedder det i brevet, der er underskrevet af 11 senatorer fra samme parti som præsident Trump.

Politikerne roser både Federal Reserve og regeringen for at have grebet hurtigt ind og understøttet økonomien og de finansielle markeder under coronakrisen, men priskrigen i Opec+ har forværret krisen for olieproducenterne, da priserne er braget ned, og det har undermineret virksomhedernes kreditværdighed og afskåret dem fra vigtig likviditet.

"Vi opfordrer administrationen og Federal Reserve til straks at fokusere på denne svære situation og udarbejde et hurtigt indgreb for at afværge denne voksende nødsituation."

Oliesektoren i USA står ifølge Moody's over for at skulle afdrage 32 mia. dollar i gæld i perioden frem til 2024, og to tredjedele af den højrentegæld skal betales af mindre og svagere selskaber i branchen.

Olieprisen var allerede sidste fredag faldet med omkring 70 pct. i USA siden årsskiftets niveau omkring 61 dollar per tønde, men i denne uge er den drattet endnu kraftigere. Maj-futuren faldt mandag mere end 300 pct. til minus 37,63 dollar for en tønde, da lagrene er fyldte, og da kontrakten står til levering lige om lidt i maj.

Tirsdag fortsatte presset over i juni-futuren, som faldt med 43,4 pct., men onsdag var der mere optimisme, da olieprisen steg med 20,1 pct. til 13,90 dollar – blandt andet på et trusselstweet fra præsident Trump.

"Jeg har instrueret USA's flåde om at nedskyde og ødelægge enhver iransk kanonbåd, hvis de generer vore skibe på havet," skrev Trump efter at iranske skibe tidligere havde chikaneret amerikanske skibe i Den persiske Golf.

