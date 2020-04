Olien styrtdykker igen i USA - nu er junileverancen ramt

Oliekollapset fortsætter i USA. Tirsdag er det imidlertid ikke futuren til leverance af olie til maj, som investorerne tester, men derimod den næste i rækken, som fordrer levering af olie til juni, da investorerne ser risiko for, at lagrene i USA til den tid også vil være overfyldte.

WTI-futuren for juni faldt mandag 18,4 pct. til 20,43 dollar per tønde, men den er tirsdag igen mere end styrtdykket 9,68 dollar tønden eller med 55 pct. og med et foreløbigt lavpunkt i 6,56 dollar tidligere tirsdag.

Maj-futuren dykkede mandag og endte uden historisk sidestykke med at slutte dagen langt nede i minus 37,63 dollar - efter et fald på mere end 300 pct. fra 18,27 dollar fredag.

"Olie er et farligt marked at handle i lige nu," siger Pierre Andurand, grundlægger af Andurand Capital Management LLP, til Bloomberg News.

Investorerne flygtede mandag med alt hvad remmer og tøj kunne holde ved synet af en fysisk olietønde. Det skyldtes, at efterspørgslen på råolie er hamret ned af nedlukningerne af økonomiener på grund af coronavirusset, og samtidig er de amerikanske lagre næsten fyldt til randen, da produktionen slet ikke er sat ned.

Maj-futuren, som udløber tirsdag, fordrer leverance og modtagelse af olien til maj, og ingen har plads til at lagre den nogen steder, ligesom raffinaderierne afviser olie nu, fordi ingen vil købe brændstof til biler og fly.

"Bilen speeder op og markedskræfterne vil påføre smerte, indtil vi rammer bunden, Covid forsvinder, eller hvad der kommer først," siger Michael Tran, råvarestrateg hos RBC Capital Markets til Financial Times.

Fra USA er nyhederne heller ikke opmuntrende tirsdag. Texas Railroad Commission, der er delstatens energimyndighed, har nemlig valgt udskyde en beslutning om eventuelle nedskæringer i to uger. I Texas ligger Permian Basin, der er et af de store skiferoliefelter i USA.

WTI's majfuture stiger tirsdag 46,3 dollar til 8,67 dollar per tønde.