Bekymring for olielagre sender amerikansk olie under historisk lavpunkt

Mandag falder oliemarkedet yderligere, hvor betydelige pristab i løbet af natten kortvarigt har sendt prisen på den amerikanske WTI-olie ned i det laveste niveau siden 1999.

Pristabet skyldes især tiltagende bekymringer over de hurtigt voksende amerikanske olielagre, skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 27,76 dollar mod 28,31 dollar fredag eftermiddag klokken 17. En tønde WTI-olie handles samtidig i 15,27 dollar mod 18,41 dollar fredag eftermiddag.

Frygten for en ophobning i de amerikanske olielagre bunder blandt andet i en række dystre rapporter omkring verdens brændstofforbrug samt dystre prognoser fra både Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, og Det Internationale Energiagentur, IEA.

"Prisfaldet afspejler en ophobning af olie i USA samt et voldsomt dyk i efterspørgslen. Olielagrene har ikke nået kapacitetsgrænsen endnu, men bekymringerne går på, at de snart gør det," forklarer Michael Mccarthy, chefstrateg hos CMC Markets i Sydney, over for Reuters.

Han understreger desuden, at verdens førende olieproducenter kan tvinges til at begrænse udbuddet igen, hvis olielagrene flyder over i den nærmeste fremtid.

Opec og dens allierede - Opec+ - indgik i påsken en aftale om produktionsnedskæringer på 9,7 mio. tønder om dagen for at imødegå coronavirussets negative indvirkning på efterspørgslen.

Den nye produktionsaftale træder i kraft i maj.

"Det er stadigt usikkert, om produktionsnedsættelsen på næsten 10 mio. tønder om dagen er tilstrækkelig i forhold til at imødegå efterspørgselstabet," lyder det ifølge Reuters fra Michael Mccarthy.

Opec spår laveste efterspørgsel efter olie siden 1989

Olieprisen er igen under 30 dollar trods aftale om mindre produktion