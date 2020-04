Her er ugens vigtigste overskrifter på ShippingWatch

Rederier til politikere: Besætningsskift skal sikres

Store rederier som Norden og Grieg Star og ship management selskaber som V.Group og Synergy er gået sammen om et nødråb til politikerne, som akut bør sikre, at der kan skiftes besætning på skibe.

Efter udbruddet af coronavirus har flere rederier været nødt til at suspendere og udskyde besætningsskift, fordi rejseristriktioner gør det tæt på umuligt for søfolk at nå til og fra skibene.

Selskaberne bag nødråbet repræsenterer mere end 1.500 skibe og 70.000 søfolk til sammen. De foreslår otte konkrete havne til skift.

Foto: PR / Lightship Chartering

Morten Have tager skridt tilbage i Lightship

Morten Have, formand i Lightship Chartering, træder et skridt tilbage fra den daglige drift i mæglerhuset for at hellige sig arbejdet med en ambitiøs vækstplan, der skal fordoble mæglerhusets størrelse inden for få år.

Lightship ejes af Morten Have og fem andre partnere og beskæftiger i dag godt 100 ansatte.

Foto: MSC

MSC bekræfter hackerangreb som årsag til nedbrud

Det var et hackerangreb, der var årsagen til, at MSC i fem dage henover påsken var ramt af et nedbrud.

Det bekræfter rederiet på sin hjemmeside, efter det allerede tidligt i processen blev nævnt som en mulighed.

Nedbruddet var ifølge rederiet begrænset til hovedkontoret i Geneve, mens også hjemmesiden var utilgængelig. De øvrige lokale afdelinger fungerede som sædvanligt.

Foto: Dorian

Corona-dagborg fra Dorian-topchef i Connecticut

Hos Dorian i Stamford var topchef John Hadjipateras i fuld gang med at planlægge vagtrotationer under coronakrisen, men endte i stedet med at bede alle arbejde hjemme.

Selvom coronakrisen presser, tjener rederiets skibe dog flere penge pga. oliepriskrigen.

ShippingWatch har spurgt en række rederi-chefer, hvordan de håndterer coronakrisen. Læs dem herunder.

Corona-dagbog fra Connecticut: Dorian-chef kan ikke se ét menneske fra sit vindue

Foto: PR / Hamburg Süd

Hamburg Süd får ny dansk CFO

Det tyske containerrederi Hamburg Süd, som er ejet af Maersk, har fået ny finansdirektør.

Valget er faldet på danske Lasse Carøe Henningsen. Han skifter fra tankrederiet Christiania Shipping, som har den kendte norske shippingmand Axel Eitzen i spidsen.

Han erstatter Jakob Wegge-Larsen på posten.

Bert Schandevyl (tv.), director of chartering, stiftede Coli Bulk i 2018 med støtte fra den tyske Coli-koncern. Siden er der åbnet et kontor i København, hvor Jesper Bab er senior freight trader. Foto: PR / Coli Bulk

Tysk operatør fandt inspiration i dansk tørlastklynge

Den tysk-ejede operatør Coli Bulk hentede stor inspiration fra den danske tørlastklynge, da koncernen Coli Shipping i 2018 besluttede at gå ind i tørlastmarkedet.

Koncernen hyrede belgiske Bert Schandevyl til at stå i spidsen for satsningen og stiftede kort efter tørlastoperatøren Coli Bulk, som i dag har seks ansatte på kontorer i Antwerpen og København.

"Da jeg begyndte at se lidt nærmere på København, blev jeg imponeret," siger stifter Bert Schandeyl til ShippingWatch.

