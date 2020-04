Esbjerg-rederi overtager alle skibe fra konkurrent

Offshorerederiet World Marine Offshore har købt alle skibe og aktiviteter fra konkurrenten KEM Offshore.

Det drejer sig om otte skibe, der vil blive lagt ind i et nyt selskab WMO Support A/S, der er en del af World Marine Offshore-gruppen.

Det oplyser selskabet i en meddelelse.

"Vi har over årene fulgt udviklingen for KEM Offshore og har nu endelig landet en aftale med ejerne om at købe alle skibe og aktiviteter. Vi vil i løbet af den næste periode implementere skibene og aktiviteterne under WMO-management og ser frem til at arbejde med nye kunder," siger CEO Lars Zøhner i meddelelsen.

Flåden vil blive drevet fra kontorer i Danmark og Tyskland, og alle eksisterende kontrakter og operationer vil blive overført sammen med skibene.

KEM Offshore har eksisteret siden 1995, hvor selskabet designede og byggede sine første skibe til at sejle ansatte ud til offshore-vindmøller.

I dag har World Marine Offshore 18 skibe i flåden og kontorer i Danmark, Tyskland, Strobritannien og Taiwan.

Jesper Lok er ny formand i Esbjerg-rederi

Esbjerg-rederi: Alt for mange små spillere