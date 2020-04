Topchef om manglende besætningsskift: "Det kan ikke blive mere alvorligt"

Frank Coles, topchef Wallem Group, mener, at det er afgørende, at skibe får lov at skifte besætning, hvis den globale handel skal fortsætte uforstyrret. Han er dybt uenig med konkurrents opfordring til søfolk om at blive hjemme.