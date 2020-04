Maersk vil lette livet for strandede søfolk med Netflix, slik og grill på dækket

De mange søfolk, der i disse dage sejler rundt på Maersks skibe, kommer nu til at vente endnu længere, før de igen får fast grund under fødderne.

Udbruddet af coronavirus betyder nemlig, at suspenderingen af beskæftningsskift bliver forlænget med en måned, så de ansatte først kan gå i land efter 12. maj.

Situationen er langt fra optimal, men fra rederiets side vil man forsøge at forsøde ventetiden for de "strandede" søfolk, oplyser Maersk til ShippingWatch. Det sker i form af fire tiltag.

Forbedret internet

Internet-forbindelsen er blevet forbedret, så de ansatte kan holde kontakten med deres kære, og så de kan downloade og benytte streaming-tjenester som Netflix.

Lokale leverancer

Når søfolkene sejler rundt, vil der af og til være ting, som de forbinder med de destinationer, de når frem til. Men lige nu må de ansatte ikke gå i land, selvom de ligger i havn. Derfor vil Maersk ved hjælp af aftaler med lokale få leveret lokale bestillinger – eksempelvis slik – til de ansatte. Ifølge Maersk sker det med hjælp fra lokale ngo'er eller sømandskirker.

Grill på dækket – eller andre køb

I Danmark er foråret så småt begyndt at titte frem, og solens stråler får mange danskere til at tænde op i grillen. Den mulighed får søfolkene fra hele verden nu også ombord på Maersks skibe, hvor man lægger op til oftere at kunne grille på dækket, hvis søfolkene ønsker det. I april og maj vil hver skib få stillet et beløb til rådighed, som kan bruges til ekstraordinære køb, som mandskabet ønsker – heriblandt en hel gris eller steaks til at grille, men det kan eksemplevis også være is, toiletsager eller et fælles projekt som spil.

Penge i lommen

Rederiet vil desuden kompensere de mange ansatte økonomisk for at have forlænget deres ophold på skibet uden pauser. Maersk ønsker over for ShippingWatch ikke at uddybe, hvor meget hver søfarende skal forvente at få i kompensation. Rederiet kan på nuværende tidspunkt heller ikke fortælle, hvordan man regner sig frem til kompensationen til den enkelte.

Alle skibe er berørt

Aflysningen af besætningsskift gælder for samtlige Maersk-skibe, og handler bl.a. om at minimere risikoen for at få virus ombord på rederiets skibe.

Foto: Maersk - PR

For en uge siden måtte Maersk dog konstatere, at i alt fem søfolk er smittet med coronavirus ombord på skibet Gjertrud Maersk. Skibet lå til kaj ved kinesiske by Ningbo, hvor søfolkene blev evakueret for at få behandling

Derudover betyder de mange rejserestriktioner, at det kan være svært for nyt mandskab at nå frem til en havn, hvor de kan afløse det eksisterende mandskab, ligesom de nuværende besætningsmedlemmer kan få svært ved at rejse hjem.

Den tidligere suspendering var gældende frem til 14. april, og blev annonceret i midten af marts.

