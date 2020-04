Norske redere frygter corona vil overgå finanskrise og oliekollaps

De norske rederier frygter, at corona-recessionen vil ramme hårdere end både finanskrisen i 2008 og oliekollapset i 2014.

En ny rundspørge blandt medlemmerne i det Norske Rederiforbund viser, at landets shippingindustri er særdeles bekymret for coronavirus effekt på deres økonomi.

Samlet set forventer medlemmerne, at omsætningen vil falde med 35 pct. som følge af udbruddet af covid-19. Det svarer til et fald på 83 mia. norske kr.

Holder den dystre forudsigelse stik, så vil det være det største fald i omsætningen i 15 år, skriver Norges Rederiforbund.

Og dermed vil det også være værre end de økonomiske konsekvenser af både finanskrisen og det pludselig kollaps i olieprisen i 2014, hvor mange norske offshorerederier gik konkurs, og som de overlevende selskaber fortsat kæmper med.

Det er især passagerfærger, som ventes at kunne mærke effekterne coronavirus på sin omsætning. Her forventer de norske færgerederier et fald i omsætningen på hele 90 pct. i 2020.

Flere af de største færgerederier i Norge har da også løbende hjemsendt store dele af sine ansatte de seneste uger i takt med, at først Danmark og siden Norge er lukket ned for at begrænse spredningen af smitsomme sygdom.

For rigselskaber lyder det forventede fald på 30 pct., mens offshorerederier regner med et dyk i omsætningen på 25 pct.

De alvorlige økonomiske konsekvenser betyder, at mange af de norske shippingselskaber nu overvejer fyringer eller hjemsendelser. 50 pct. af de adspurgte svarer, at de overvejer midlertidige fyringer i løbet af de næste to uger.

