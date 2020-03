DFDS-rival har sendt 1100 ansatte hjem

Coronakrisen har fået færgerederiet P&O Ferries til at sende en stor andel ansatte hjem med lønkompensation.

I alt 1100 medarbejdere blev i sidste uge sendt hjem via lønkompensationsordninger, hvor regeringen i Storbritannien dækker 80 pct. af de ansattes løn, mens P&O Ferries bidrager med den resterende del. Andre lande har "lignende ordninger," skriver rederiet i en meddelelse, der er udsendt i sidste uge.

Hjemsendelserne sker som et resultat af, at P&O Ferries har lukket ned for sin passagerservice, der har oplevet et stort fald i passagerer på grund af udbruddet af coronavirus.

"På grund af udbruddet af covid-19 er der nu meget få rejsende passagerer, og vi kan ikke opretholde disse normale operationer. Derfor suspenderer P&O Ferries sin passagerforretning og vil fokusere alle sine bestræbelser på at fastholde flowet af fragt til Storbritannien," siger rederiets topchef Janette Bell i meddelelsen.

"Det betyder, at 1100 af vores hårdtarbejdende og dedikerede medarbejdeer i passagerservice-delen af vores forretning vil blive sendt på orlov på regeringens lønordning. Hvis vi ikke havde været i stand til at træffe den beslutning, ville vi ikke have været i stand til at fortsætte nogen af vores operationer."

P&O Ferries, der er en konkurrent til danske DFDS og en del af DP World, sejler på otte europæiske ruter mellem Storbritannien, Frankrig, Nordirland, Irland, Holland og Belgien. Ifølge rederiet transporterer man normaltvis omkring 8,4 mio. passagerer om året.

I Danmark har færgerederier som DFDS og Molslinjen benyttet sig af lignende hjælpepakker og sendt ansatte hjem med lønkompensation.

