Ugens overblik: Sådan rammer coronavirus shippingindustrien

Det globale udbrud af coronavirus påvirker alle dele af verden lige nu, og det gælder ikke mindst shippingindustrien.

Søfolk har svært ved at nå frem til skibene, mens andre ikke kan komme i land. Det har ført til aflyste besætningsskift hos bl.a. Maersk og DFDS.

Andre steder lukkes ruter og medarbejdere sendes hjem.

ShippingWatch følger udviklingen, og giver dig her overblikket over ugens coronahistorier.

Foto: PR / Hapag-Lloyd

Container

Maersk dropper forventninger

Situationen omkring coronavirus skaber nu så stor usikkerhed om verdensøkonomien, at A.P. Møller-Maersk har besluttet at suspendere sine forventninger til 2020.

Den tidligere melding fra rederikoncernen lød på, at man i 2020 forventede et driftsresultat (ebitda) på 5,5 mia. dollar før omkostninger til den store omlægning af strategien, som man fortsat er igang med. Både udbetaling af udbytte og igangværende aktietilbagekøb fastholdes.

Hapag-Lloyd venter lavere indtjening – megaskibe på vippen

Hapag-Lloyd går nu ud som det første store containerrederi ud og siger, at coronavirus vil føre til et fald i indtjeningen i år, selvom det endnu er for tidligt at spå om størrelsen på faldet.

Rederiet tror på et ebitda-resultat på mellem 1,7 og 2,2 mia. euro. Det er i bedste fald på niveau med 2019, hvor driften landede i 2,2 mia. euro. Hapag-Lloyd har ikke tidligere udmeldt forventninger til 2020.

Coronavirussen får samtidig Hapag-Lloyd til at genoverveje planerne om en række større investeringer i containerskibe. Overvejelserne blev luftet i februar, hvor udbruddet var mere eller mindre begrænset til Kina. Siden da har virussen udviklet sig til en pandemi og spredt sig til Europa og USA, hvor flere lande stort set er lukket ned.

Det får Hapag-Lloyd til at tage bestillingerne op til overvejelse.

Rederier kan miste 10 pct. indtjening

Coronavirus har ramt verdensøkonomien så hårdt, at rederier kan miste helt op til 10 pct. af indtjeningen, vurderer kreditvurderingsbureauet Moody's.

"Indtjeningen hos shippingselskaber, som vi dækker, vil formentlig falde med omkring 6 til 10 pct. i 2020 sammenlignet med en ebitda-vækst på næsten 40 pct. i 2019," udtaler senioranalytiker Maria Maslovsky i en meddelelse.

Indtjeningen hos shippingselskaber, som vi dækker, vil formentlig falde med omkring 6 til 10 pct. i 2020. Senioranalytiker hos Moody's Maria Maslovsky

MSC ramt af scrubberforsinkelse

Udbruddet af coronavirus har skabt store forsinkelser på at få ombygget skibe i Kina, og det er bl.a. gået ud over scrubberinstallationerne. Ifølge Alphaliner har især MSC været ramt af forsinkelser, da 20 skibe lå stille på forskellige værfter i mere end 100 dage.

Nyt internationalt shippingpas

Lukkede landegrænser og indstillede flyruter har i praksis gjort det nærmest umuligt for rederierne at skifte besætning, og flere rederier har da også suspenderet besætningsskift i en periode. Derfor mødes de store internationale shippingorganisationer – virtuelt – for at vende emnet.

Direktøren for den norske skibsrederforening Harald Solberg foreslår over for ShippingWatch en ordning, hvor søfolkene får et særligt internationalt pas.

Havne indfører restriktioner

Udbruddet af coronavirus har fået havne i hele verden til at indføre restriktioner på skibe og søfolk, der kommer fra ramte områder. Tiltagene spænder fra helbredstest af besætninger til deciderede karantæner, hvor skibet skal vente uden for havnen i op til 14 dage, inden det får lov til at aflevere sin last.

Maersk aflyser besætningsskift

A.P. Møller-Maersk har suspenderet alle besætningsskift indtil 14. april på grund af coronavirus. Det har rederiet meddelt til fagforeningen Co-Søfart.

Foto: PR / Maersk Tankers

Tank

Tankrater fortsætter himmelflugt

Midt i den globale coronakrise og oliekrig mellem Rusland og Saudi-Arabien træder tankskibene frem som de store vindere. Raterne fortsætter i vejret, og denne gang virker opsvinget mere bæredygtigt, vurderer analysehuset Clarksons Plateu.

Foto: PR / Clipper Group

Tørlast

Norden udskyder generalforsamlinger

Regeringens forbud mod at samles mere end ti personer får rederiet Norden til at udskyde både sin ordinære og ekstraordinære generalforsamling, der skulle være afholdt 27. marts og 3. april. Der vil igen blive indkaldt, når der er vished om, hvornår forsamlingsforbuddet ophæves.

Foto: PR / Kuehne + Nagel

Logistik og fragtfærger

DFDS aflyser besætningsskift

Rederiet DFDS vælger nu, ligesom flere andre rederier, at aflyse skift af besætninger i en periode på to uger som en konsekvens af udbruddet af coronavirus.

Ifølge CO-Søfart har også Norden, Torm og RAL valgt at suspendere besætningsskift i en periode.

Færgerederier sender ansatte hjem

Det norske færgerederi Color Line sender knap 2000 ansatte midlertidigt, efter rederiet har besluttet ikke længere af sejle med passagerer som følge af udviklingen omkring coronavirus.

Hos Stena Line lægger man op til at afskedige 950 ansatte, fordi man har oplevet en stor opbremsning i passagertrafikken.

Hos Molslinjen sendes 200 ansatte hjem med lønkompensation.

DSV: Marts kan blive lige så slem

DSV bliver sandsynligvis ramt af mindst lige så stor nedgang i den forventede indtjening i marts som i februar. Sådan lyder det fra Flemming Ole Nielsen, investor relations-chef i DSV, efter at den danske speditør på grund af virusudbruddet har valgt at suspendere både forventningerne til 2020 og sit aktietilbagekøbsprogram.

Foto: PR / Danske Rederier

Værfter og leverandører

Orskov Yard rammes af aflysninger

Med den nuværende situation omkring coronavirus må CEO for Orskov Yard Lars Fischer konstatere, at de første udskydelser og aflysninger fra kunder er en realitet.

"Vi kom fra et niveau med rigtig høj aktivitet og skal formentlig gå ned på et niveau med lav aktivitet. Vi har allerede set de første udskydelser og aflysninger af dokninger, som var planlagt her i slutningen af marts, start april," siger han til ShippingWatch.

Vi kom fra et niveau med rigtig høj aktivitet og skal formentlig gå ned på et niveau med lav aktivitet. CEO for Orskov Yard Lars Fischer

Grænselukning skaber kaos hos Fayard

Lukningen af de danske grænser har givet anledning til stor frustration hos Thomas Andersen, der er adm. direktør på det fynske værft Fayard, fordi værftets tyske kunder misforstod den danske udmelding og troede, at grænserne var helt lukkede for udlændinge.

"Vores tyske kunder har læst, at den dansk-tyske grænse er lukket. Det er den jo ikke, hvis man har et nyttigt formål," siger Thomas Andersen i interview med ShippingWatch.

Offshore og olie

Olieselskaber bruger tankskibe til opbevaring

Olieselskaberne BP og Shell ville oplagre store mængder flybrændstof på tankskibe, efter at efterspørgslen er faldet betydeligt i den senere tid i takt med færre flyvninger på grund af coronavirus-pandemien, skriver Reuters.

BP har angiveligt lejet et 60.000 dwt stort tankskib til at indeholde jetbrændstof i 40 til 60 dage til en daglig rate på 25.500 dollar. Shell har desuden booket skibet Torm Sara til at indeholde jetbrændstof i op til 120 dage.

Semco rammes af oliekollaps og corona

Semco Maritime er en af de maritime virksomheder, der kæmper med både den ekstreme nedtur i olieprisen og situationen omkring coronavirus. Sidstnævnte rammer især, fordi den danske regering med beslutningen om at lukke grænserne og fraråde udrejse gør det umuligt for selskabet at sende folks ud til virksomhedens projekter.

Olieserviceselskab sender 900 ansatte hjem

Det norske olieserviceselskab Beerenberg er efter udbruddet af coronavirus tvunget til at hjemsende 900 ud af 1300 ansatte i selskabet, hvilket sverer til lige omkring 70 pct. Det skyldes faldende aktivitet.

Foto: Philip Davali//

Og alt det andet...

Forbud mod at samles

Regeringen i Danmark udsteder forbud mod at samles mere end ti personer. Tidligere forbud har været på først 1000 personer og siden 100 personer. Samtidig er flere and

EU forbyder indrejse i 30 dage

EU's stats- og regeringschefer er på et møde tirsdag aften blevet enige om at forbyde ikke-nødvendige rejser til EU i 30 dage. Forbuddet gælder borgere fra tredjelande, mens borgere fra fem lande er undtaget.

Cybertruslen stiger

Udbruddet af coronavirus og lukningen af store dele af samfundet betyder, at rekordmange mennesker arbejder hjemmefra – både i Danmark og i udlandet. Det får Center for Cybersikkerhed til at udsende en ny trusselsvurdering, hvor det fremgår, at den nuværende trussel mod "myndigheder og virksomheder er meget høj." Derfor advares der mod at slække på sikkerhedsprocedurer i perioden, selvom det kan være en udfordring.