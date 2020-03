Fagforeninger kritiserer Stena Line for at suspendere fuld løn ved sygdom

To britiske fagforeninger kritiserer færgerederiet Stena Line for at suspendere fuld løn til sine ansatte i Storbritannien og Irland i tilfælde af sygdom. Ifølge Stena Line handler beslutningen om at "begrænse indvirkningen, krisen har på forretningen".