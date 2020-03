Coronavirus får DFDS til at lukke færgerute mellem København og Oslo midlertidigt

DFDS har besluttet at lukke rutesejladsen mellem København og Oslo ned fra den 16. marts og minimum til den 1. april.

Det oplyser rederiet i en meddelelse til fondsbørsen fredag eftermiddag.

"Suspenderingen af ruten sker som følge af de nye nationale tiltag til at stoppe spredningen af Covid-19-virusen i både Danmark og Norge," oplyser DFDS.

I en opfølgende pressemeddelelse udtrykker passagerdirektør Kasper Moos ærgrelse:

"Vi havde håbet at kunne fortsætte med de ændringer, vi havde indført for at imødekomme den danske regerings forholdsregler, men nu har den norske regering indført forholdsregler, der bl.a. betyder, at passagerer skal i 14 dages karantæne ved indrejse til Norge, hvis de i perioden efter 27. februar har været uden for Norden," udtaler passagerdirektøren i en pressemeddelelse.

Fragtfærge-, havne- og logistikaktiviteter står for 84 pct. af rederiets samlede omsætning. Og disse områder er indtil videre ikke påvirket af udbruddet af coronavirus.

