DFDS aflyser og flytter generalforsamling

DFDS' årlige generalforsamling, der er planlagt til at blive afholdt den 18. marts, aflyses på grund af den danske regerings nye anbefalinger og restriktioner, som er indført på grund af coronavirus.

Det oplyser DFDS fredag formiddag i en meddelelse til fondsbørsen.

"Den årlige generalforsamling er en grundsten i dialogen med vores aktionærer. Under de nuværende omstændigheder vil fremmødet fra både institutionelle og private aktionærer i næste uge sandsynligvis være meget begrænset. Derfor udskydes generalforsamlingen i håbet om, at en mere normal afvikling kan finde sted inden udgangen af april," udtaler Claus V. Hemmingsen, formand for DFDS’ bestyrelse.

Tidligere på skrev Børsen, at også Maersk opgiver at holde sin generalforsamling på traditionel vis. Generalforsamlingen i Maersk bliver uden adgang for aktionærer, som i stedet kan deltage og følge den over internettet.

