Ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Spredningen af coronavirus gik ind i en ny fase i denne uge, hvor Europa og USA blev nye epicentre for smitten.

I Danmark valgte regeringen onsdag tage nye drastiske skridt ved at bede alle private virksomheder om at lade deres ansatte arbejde hjemmefra i det omgang, at det er muligt. ShippingWatch har dækket betydningen for shippingindustrien.

Rederier og leverandører leder efter løsninger på eskaleret corona-situation

Coronavirus bremser Pureteqs vækstplaner – har indført ansættelsesstop

Ny coronabølge kan ramme containerindustrien som finanskrisen

MAN's danske chef: Vores forretning er åben, men vi tager forholdsregler

IMO udskyder møde i klimakomite på ubestemt tid og lukker hovedkvarter ned

MSC sender megaskibe til Kina for at evakuere tomme containere

DSV Panalpina-topchef: "Vi skal nok være klar til at flytte varerne for vores kunder"

Foto: Leonhard Foeger/REUTERS / X00360

Saudi-Arabien og Rusland starter priskrig på olie

Mens coronavirus allerede har skabt voldsom uro på de globale markeder, så blev usikkerheden forværret, da Saudi-Arabien og Rusland indledte en priskrig på olie efter, at de ikke kunne blive enige om at begrænse deres produktion.

Det sendte straks olien ned under 35 dollar, hvilket er særdeles dårlige nyheder for de hårdt prøvede offshorerederier og rigselskaberne.

Bunkerselskaber holder øje med sårbare kunder efter oliekollaps

Olie-kollaps er elendig timing for hårdt prøvede rigselskaber

DOF efter kollaps i olieprisen: Alt kan ske nu

Oliedyk sender brændstofpriser ned på laveste niveau i fire år

Foto: Bryan R. Smith/AFP / AFP

Store fald i shippingaktierne – men én sektor går frem

Spredningen af coronavirus og olieprisfaldet har skabt nervøsitet for en recession hos investorer, som har dumpet aktier i stor stil. Det gælder også shippingaktierne. Børserne i både Oslo og New York, hvor mange shipping- og olieselskaber er noterede, styrtdykkede.

En undtagelse er dog tankrederierne. Den øgede produktionen har øget efterspørgslen på tankskibe markant, og alt tyder på, at tankrederierne går et stærkt forår i møde.

Så meget tabte shipping- og rigselskaber i dramatisk aktieuge

Norges statslige eksportbank tager medansvar i offshorekrise

Den billige olie sender tankraterne til vejrs

Særlig detalje ved olieprisen åbner usædvanligt marked for Torms skibe

Mikael Skov: "Der er ingen tvivl om, at det er positivt for os"

Foto: PR / Clipper

Læs også...

Clipper overtager tørlastpool fra Klaveness

Japanske redere med i millionkrav mod Stadils konkursbo

Claus Hemmingsen får plads i bestyrelsen i Mærsk-familiens holdingselskab

Islandsk fiskerikoncern vil overtage Eimskip i milliardhandel

Fayards overskud blev mindre sidste år

NTG holder fast i ambitionerne, selv om kapitalforhøjelse glippede på målstregen