Oliepriser falder efter Trumps forbud mod rejser fra Europa

Torsdag falder oliepriserne igen, efter USA har nedlagt forbud mod rejser fra Europa.

Storbritannien er dog undtaget rejseforbuddet. Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 34,26 dollar mod 36,08 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 31,64 dollar mod 33,26 dollar onsdag eftermiddag.

Udmeldingen kommer, efter at verdenssundhedsorganisationen (WHO) har erklæret, at coronavirusudbruddet nu betegnes som en pandemi.

Oliepriserne er nu faldet med omkring 50 pct. fra det højeste niveau i januar, skriver Reuters.

Forbuddet mod rejser mellem USA og Europa kommer til at ramme de amerikanske flyselskaber "ekstremt hårdt" lyder det fra de amerikanske flyselskabers brancheorganisation.

"Udmeldingen fra WHO om en global nødsituation og et forbud mod rejse mellem USA og EU sætter en dæmper på den globale energiefterspørgsel i kombination med en intensiveret oliepriskrig mellem Saudi-Arabien og Rusland," siger Margaret Yang, markedsanalytiker hos CMC Markets i Singapore til Reuters.

De Forenede Arabiske Emirater har fulgt Saudi-Arabien i planerne om at give olieproduktionen et skub, efter at en aftale mellem Organisationen af Olieeksporterende lande, Opec, Rusland og andre olieproducenter, faldt til jorden. Aftalen handlede om at tilbageholde forsyninger og at yde støtte til de faldende priser.

Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1636,48 dollar mod 1650,15 dollar onsdag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 5435 dollar mod 5528 dollar onsdag eftermiddag.

