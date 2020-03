Danmark lukker ned i to uger som følge af coronavirus

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fredag. Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag aften.

Ansatte i ældresektor, sundhedssektor og politi bliver på jobbet.

"Jer har vi brug for," siger statsministeren.

De ansatte i den offentlige sektor, som bliver sendt hjem, vil modtage løn undervejs. De sendes som udgangspunkt hjem i to uger.

Desuden opfordrer Mette Frederiksen alle private arbejdsgivere til at lade deres ansatte arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt.

Tiltagene bliver indført for at afbøde og forsinke udbredelsen af coronasmitte i landet. Mette Frederiksen siger på pressemødet, at der er 514 smittede i Danmark. Det er mere end en tidobling siden mandag.

De sidste initiativer til at afbøde konsekvenserne og den fortsatte udbredelse af coronasmitten er endnu ikke set, siger statsministeren.

"Vi skal forhindre smitten i at brede sig, og det er derfor, vi tager de her tiltag. Vi følger hele tiden udviklingen. Vi forsøger at tage forholdsregler hele vejen rundt, som er de rigtige på det tidspunkt, de bliver truffet."

"Nu er vi i en ny situation, og derfor tager vi nogle ret markante skridt op ad stigen," siger statsministeren.

Skal ikke ende i økonomisk krise

Mette Frederiksen tilføjer, at lukningen af store dele af det offentlige Danmark sker for at sikre, at bl.a. det private så vidt muligt kan fortsætte.

Hun understreger, at Danmark ikke skal sættes i stå eller sættes ud i en økonomisk krise, men at man samtidig skal være meget bevidst om alvoren i situationen, og at der vil komme økonomiske tab.

"Vi er smerteligt bevidste om, at det vil få samfundsmæssige konsekvenser," siger Mette Frederiksen og tilføjer:

"Alt det her kommer til at få kæmpestore konsekvenser. Kæmpe. Men alternativet vil være langt, langt værre."

Forbyder forsamlinger over 100 personer

Regeringen lægger nu også op til at forbyde forsamlinger på mere end 100 personer, oplyser statsministeren.

"Vi skal undgå, at for mange danskere bliver smittet på en gang. Det går allerede hurtigt herhjemme. Det går for hurtigt. Derfor intensiverer myndighederne indsatsen," siger hun.

I fredags blev der sat en grænse på maksimalt 1000 personer. Og det var alene en opfordring fra regeringen, at sådanne store arrangementer blev udskudt eller helt aflyst, men en lov bliver efter planen hastet igennem i denne uge.

"Vi har ikke hjemmel til at forbyde det ved lovgivning i dag, men vi kommer til at bede Folketinget håndtere hastelovgivning i morgen," siger Mette Frederiksen.

Det ventes indført fra mandag.

Derudover opfordrer statsministeren til, at natteliv, indendørs kulturinstitutioner og biblioteker også lukker øjeblikkeligt.

Håbet er, at tiltaget kan være med til at mindske udbredelsen af coronasmitte i Danmark.