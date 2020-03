Ugens bedste overskrifter på ShippingWatch

Coronavirus hærger shippingindustrien

Udbruddet af coronavirusset har store konsekvenser for den globale shippingindustri. Eksempelvis får dalende produktion og fragtmængder containerrederi til at aflyse sejladser i stor stil, mens 14,5 pct. af alle nybygninger med planlagt levering i år kan blive skubbet til næste år på grund af virusset, vurderer mæglerhuset Maersk Broker.

Flere topchefer satte i ugens løb også ord på deres personlige oplevelser med virusset. Nordens topchef Jan Rinbo blev således sendt godt 17 år tilbage i tiden til oplevelserne med SARS, mens Hempels nye topchef Lars Pettersson selv var i Kina i begyndelsen af januar og i dag har travlt med at sikre sikkerheden for malingproducentens 913 ansatte i Kina.

Ny Hempel-topchef om coronavirus: "Det har været en ret intens periode"

ICS udstikker anbefalinger til shipping om coronavirus

Italiensk shipping er hårdt mærket af virusudbrud

Rederier kan forvente to måneders forsinkelse på nybyggede skibe

Singapore laver indrejseforbud af frygt for udbredelse af coronavirus

Virusepidemi giver danske rederier åndenød

Coronaudbrud sendte Nordens topchef tilbage til tiden med SARS

Pacific Basin satser på stor genopretning af tørlast efter virusudbrud

Mæglerhus: Kina kan være på vej med gigantisk stimulus-pakke

Rederierne kan tabe næsten to mia. dollar på coronaudbrud

Foto: Joachim Ladefoged/DEBAT

Monjasa vinder strid millionstrid med Stena Oil

Det danske bunkerselskab Monjasa har vundet en strid med den svenske konkurrent Stena Oil, som i al hemmelighed har forfulgt et større millionkrav mod danskerne ved Vestre Landsret.

Den langstrakte strid går syv år tilbage og drejer sig om en olielast, som Monjasa købte af den afrikanske østat São Tomé & Príncipe, efter at myndighederne havde konfiskeret den fra Stena Oil.

Stena Oil mener, at konfiskationen og salget i 2013 var i strid med international ret og har derfor indgivet et krav på 6,5 mio. dollar mod Monjasa og to af selskabets direktører i Danmark.

Tirsdag afviste landsretten imidlertid afvist, fordi sagen allerede har været gennem retssystemet i São Tomé & Príncipe.

Monjasa tager første stik i hemmelig millionstrid med Stena Oil

Foto: PR / DSV

DSV Panalpina sælger sprintnyt hovedkvarter i milliardhandel

DSV Panalpina solgte onsdag i denne uge sit spritnye hovedsæde i Hedehusene samt 150.000 kvm logistikareal til kapitalforvalteren Savills Investment Management, som har købt ejendommene på vegne af den koreanske ejendomsinvestor Vestas Investment Management.

Hovedsædet har netop undergået en udvidelse på 10.000 kvm, mens logistikejendommen ifølge DSV’s planer skal huse koncernens største logistikkompleks i verden på 250.000 kvm i 2024.

Den samlede investering i at udvide hovedsædet og logistikområdet har DSV tidligere anslået til 1 mia. kr.

DSV Panalpina sælger spritnyt hovedkvarter i milliardhandel

Foto: PR / Maersk Supply Service

På fire år har Maersk Supply Service nedskrevet for 11,8 mia. kr

Dønningerne fra olieindustriens bratte nedtur i 2014 har kostet store nedskrivninger hos offshorerederiet Maersk Supply Service, der er den sidste del af A.P. Møller-Maersks aktiviteter i olieindustrien.

Fra 2016 til 2019 er der samlet set nedskrevet for 1,7 mia. dollar, svarende til omkring 11,8 mia. kr. i dagens valutakurser, på skibe, nybygninger og andet.

Det fremgår af de seneste års årsregnskaber fra Maersk, mens Maersk Supply Service bekræfter omfanget over for ShippingWatch.

På fire år har Maersk Supply Service nedskrevet for 11,8 mia. kr

Læs også:

Ørsted vil mødes med nøgleleverandører om klimamål i denne måned

USA konfiskerer 130 mio. kr. fra skibsejer i Syrien-kompleks

Mikael Skov advarer: Sort skibsfart kan skræmme de unge talenter væk

DNB's maritime chef er på vej ind i Maersk Drillings bestyrelse

René Kofod-Olsen stopper som topchef for DP World-rederier

Kvindelige direktører er i overtal hos Svitzer i København

Her er hvad rederierne betalte i skat i 2018

Små østater vil have del i shippings nye CO2-fond

DNB åbner for medejerskab af nødlidende offshore-selskaber

Altor og Deloitte vil have retten til at afvise stort krav i OW-sager

Topforsker udpeger ammoniak som det bedste bud på fremtidens brændstof