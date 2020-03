Corona får IMO til at udskyde møder

FN's maritime organisation udsætter nu flere møder som følge af udbruddet af corona, oplyser IMO.

Det drejer sig i første omgang om et møde i den videnskabelige gruppe samt et i den juridiske komite, som begge var planlagt de kommende to uger.

Beslutningen kommer efter at Storbritannien ligesom en række andre lande har iværksat et corona-beredskab, og som gør det svært for delegerede fra medlemstater i IMO at deltage i møderne.

Det er ikke sikkert, at de to møder bliver de eneste, der står over for at blive udskudt. IMO fortsætter med at monitorere udviklingen af udbruddet og vil hurtigst muligt komme med flere opdateringer om andre møder.

