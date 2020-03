Norden med ny udbyttepolitik: "Vi har ikke et stort investeringsbehov"

Aktionærer i Norden kan se frem til et udbytte på 2,5 kr. per aktie for 2019. Det foreslår rederiet i sit årsregnskab.

Det er en del af en ny udbyttepolitik om at udbetale mindst 50 pct. af det justerede årsresultat, der ligeledes er blevet præsenteret i regnskabet.

Udbyttet for 2019 er dog en del højere end minimumskravet, da det svarer til 77 pct. af det justerede årsresultat på 22,8 mio. dollar.

I 2018 udbetalte Norden 2 kr. per aktie, hvilket svarede til 42 pct. af årets resultat på 20 mio. dollar. Det var første gang siden 2013, at rederiet udbetalte et udbytte.

Det nye udbyttepolitik skal være med til at skabe større transparens omkring selskabets udbytte, fortæller topchef Jan Rindbo.

"Men det er også, fordi vi er et sted med bedre indtjening kombineret med en stærk balance og et relativt svagt investeringsbehov," siger han.

"Vi har en "asset light"-strategi, hvor vi gerne vil vækste vores operatørforretning, hvilket vi primært gør gennem skibe, vi lejer ind. Så vi har ikke et stort investeringsbehov, og derfor kan vi udbetale mere til aktionærerne," lyder det fra topchefen.

