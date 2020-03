Rederierne kan tabe næsten to mia. dollar på coronaudbrud

Konsulenthuset Sea Intelligence ser nu en nedgang i containertransporten som følge af udbruddet af coronavirus på 1,9 mio. tyvefodscontainere (teu) mod en tidligere estimeret nedgang på 1,7 mio. fra 23. februar.

Tallet er opdateret for at reflektere de seneste aflysninger, som rederierne har meldt ud, og nedgangen svarer i runde tal til en tabt omsætning for rederierne på 1,9 mia. dollar, estimerer konsulenthuset.

Men konsulenthuset mener dog, at der er en stabilisering på vej:

"Selv om selskaberne har annonceret syv flere aflysninger i løbet af den sidste uge, hvilket svarer til at skære yderligere ned på kapaciteten med 7 pct., så er hastigheden for aflysninger klart faldet, hvilket indikerer en tro fra rederierne om, at situationen langsomt vil komme tilbage til normale niveauer," skriver Sea Intelligence i sit ugebrev.

Konsulenthuset påpeger dog, at effekterne af coronaudbruddet ikke er ovre - "langt fra".

"Det kan skabe mangel på både kapacitet og tilgængelighed. Rederierne skubber allerede på for ratestigninger, og i de kommende uger kan det meget vel blive et spørgsmål om, hvorvidt selskaberne overhovedet kan få deres varer transporteret, næsten uanset hvilken pris de er villige til at betale," lyder det.

