Søfartsstyrelsen har udpeget nye vicedirektører

Søfartsstyrelsens direktion får tilgang af to nye personer, der begge er fundet internt.

Dags dato er både Rikke Wetter Olufsen og Niels Wammen-Jensen indtrådt i styrelsens direktion som vicedirektører, fremgår det af en meddelelse.

"Jeg er meget glad for at kunne byde Rikke og Niels velkommen i direktionen. De er begge dygtige og erfarne kræfter på søfartsområdet, og jeg ser meget frem til fortsat at arbejde sammen med dem, nu som direktionsmedlemmer," udtaler direktør Andreas Nordseth i meddelelsen.

Rikke Wetter Olufsen Foto: Søfartsstyrelsen

Hvor Rikke Wetter Olufsen i de sidste fire år har været Søfartsstyrelsens chef for maritim erhvervs- og vækstpolitik, har Niels Wammen-Jensen de sidste to år været kontorchef.

Niels Wammen-Jensen har desuden tidligere været fungerende chef for direktionssekretariatet i Søfartsstyrelsen og søfartsattaché i Bruxelles.

Niels Wammen-Jensen Foto: Søfartsstyrelsen

Foruden de to nye vicedirektører vil direktionen fremadrettet bestå af direktør Andreas Nordseth samt vicedirektør Niels Peter Fredslund, der tiltrådte i oktober sidste år.

Dermed har Søfartsstyrelsen nu udvidet sin direktion.

Da Niels Peter Fredslund tiltrådte sidste år, bestod direktionen dengang af Andreas Nordseth og Charlotte Ahrendt Steen. Sidstnævnte fremgår dog ikke længere som medlem af direktionen.

