Bilrederier bliver ramt af gruppesøgsmål i kartelsag

Et klassesøgsmål er på vej mod fire bilrederier i Storbritannien i en langvarig og opsigtsvækkende kartelsag. Det skriver flere medier, herunder City AM.

Det er de fire bilrederier MOL, NYK, Wallenius Wilhelmsen og CSAV, som er genstand for gruppesøgsmålet. De sagsøges for at tage en for høj pris for transport af biler over for forbrugere og forretninger, som købte en ny bil mellem oktober 2006 og september 2015.

Søgsmålet bliver ført af Mark McLaren, som er en del af bestyrelsen The Consumer Panel of the Legal Services.

"Når britiske forbrugere og virksomher købte eller leasede en ny bil betalte de mere for leveringen af bilen, end de skulle have gjort, som et resultat af et længerevarende kartel bestående af fem af verdens førende shippingselskaber," udtaler Mark McLaren.

Han går efter at få en erstatning fra de fire bilrederier på 150 mio. pund, eller hvad der svarer til 60 pund per bil.

Som ShippingWatch tidligere har fortalt, har kartelsagen indtil videre kostet Wallenius Wilhelmsen, CSAV, NYK Line, K Line og MOL bøder på mindst 7,2 mia. kr.

Den hidtil største bøde langede EU ud, efter at de fire rederier indgik et forlig i 2018. Bøden til tre af rederierne lød samlet set på 2,9 mia. kr.

Som det eneste af de fire rederier slap japanske MOL for en bøde. Rederiet afslørede reelt kartellets eksistens og den ulovlige praksis, da det tilbage i 2012 valgte at gå til bekendelse ved at fremsende en anmodning om frit lejde, en såkaldt immunity application, til EU-Kommissionen.

Dermed undgik MOL en bøde på 1,5 mia. kr.

Kartelsag har kostet bilrederier mindst 7,2 milliarder kroner

Wallenius Wilhelmsen gemmer milliardbeløb til nye kartelbøder

Stor bilproducent jagter erstatning fra rederier i kartelsag