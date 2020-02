Medie: Mistænkelige Petrobras-kontrakter klæber til tidligere Maersk-direktør

En række mistænkelige kontrakter med det brasilianske olieselskab Petrobras – som brasiliansk politi mener, at Maersk har bestukket sig til – fulgte en tidligere dansk topdirektør rundt i Maersk-systemet, skriver Berlingske Business.

Avisen er kommet i besiddelse af en lang række kontrakter, som viser, hvordan kontrakter med agenten Wanderley Gandra blev flyttet over i Maersk Supply Service, da den danske direktør i 2008 skiftede fra at være landedirektør for hele Maersk i Brasilien til en stilling som ansvarlig for forretningsdivisionen Maersk Supply Service.

Den brasilianske anklagemyndighed oplyser til Berlingske Business, at det bliver undersøgt, hvorfor der blev flyttet rundt på kontrakter, da den danske direktør skiftede job internt i Maersk.

Maersk ønsker ikke at kommentere oplysningerne over for Berlingske Business med henvisning til, at myndighederne fortsat efterforsker sagen, men udtaler i et skriftligt svar, at rederiet tager beskyldningerne alvorligt og samarbejder med myndighederne.

Fortrolig kontrakt trækker Torm ind i bestikkelsesag i Brasilien

Medie: Brasiliansk politi har ransaget tidligere Maersk-direktørs bolig

Medie: Maersk gav millioner til agent mistænkt for bestikkelse