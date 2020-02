Wilhelmsen-gruppen vendte røde tal til sorte i 2019

2019 blev et blandet år for den norske shippingruppe Wilh. Wilhelmsen, som både oplevede et omsætningsfald og formåede at vende røde tal til sorte på bundlinjen.

Det viser regnskabet for Wilh. Wilhelmsen Holding, der udgør det overordnede selskab for Wilhelmsen-gruppen.

På toplinjen faldt koncernens omsætning med 21 mio. euro fra 871 mio. euro i 2018 til 850 mio. euro. i 2019.

Det er dog ikke den faldende toplinje, som topchef Thomas Wilhelmsen fremhæver i regnskabsmeddelelsen.

"Den maritime industri har oplevet en længere periode med modvind, og det er glædeligt at se, at vores driftsresultater er stærkere år for år," udtaler Thomas Wilhelmsen med henvisning til, at driftsresultatet er vendt 180 grader fra et underskud på 86 mio. euro til et plus på 144 mio. euro.

Virksomhedens maritime segment, som bl.a. dækker over skibsservice og ship management, løftede omsætningen med 2 pct. fra 582 mio. euro i 2018 til 591 mio. euro. i 2019, og bundlinjen voksede fra et minus på 55 mio. euro til et plus på 15 mio. euro.

