Norden tildeler betingede aktier til ledelsen og visse ansatte

Rederiet Norden etablerer et nyt program for betingede aktier i 2020, der vil gælde for den øverste ledelse, en kernegruppe af ledere og specialister samt visse andre medarbejdere.

Selskabet vil vederlagsfrit tildele betingede aktier til en samlet værdi af lidt mere end 8 mio. kr., oplyser Norden i en meddelelse til fondsbørsen torsdag aften.

"Betingede aktier vil blive tildelt vederlagsfrit og forblive betingede under en modningsperiode på tre år," lyder det i meddelelsen.

Samlet set vil selskabet tildele 87.698 aktier, og den samlede værdi af aktierne er beregnet ved hjælp af den gennemsnitlige handelskurs for Norden-aktien på 91,94 kr. torsdag.

"Ud over at være ansat i Norden på tildelingstidspunktet er der ingen betingelser tilknyttet. Tildeling af betingede aktier et år er ikke ensbetydende med ret til at modtage betingede aktier i følgende år. Såfremt en medarbejder opsiger sin stilling i løbet af modningsperioden, bortfalder de betingede aktier," lyder det i meddelelsen.

Bestyrelsen beslutter hvert år, hvordan tildelingen af betingede aktier skal se ud, og programmet kommer i 2020 til at ligne det, der gjaldt i 2019.

Norden-aktien faldt 0,9 pct. til 90,90 kr. torsdag.

