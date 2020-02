Corona-virus kan forsinke scrubbere

Flere skibe venter i øjeblikket på at få installeret en scrubber. Ventetiden kan trække yderligere ud med udbruddet af corona-virussen i Kina, siger flere kilder til Reuters.

Det kinesiske nytår sætter i forvejen alting på pause i Kina og dermed værfterne, hvor mange skibe ligger stille. Fire kinesiske provinser har imidlertid bedt virksomheder om at forlænge ferien i en uge til 10. februar på grund af corona-virusset. Og det har skabt bekymring, fortalte CFO hos japanske Mitsui OSK på en konference.

"Der er bekymring for, at arbejderne måske ikke vender tilbage til de kinesiske værfter, hvor mange skibe venter for at få scrubbere installeret," sagde CFO Takashi Maruyama ifølge Reuters.

Selv har Mitsui ifølge finansdirektøren ingen skibe, der venter, og det kan skabe muligheder for markedet.

"På sigt vil det måske reducere antallet af tilgængelige skibe og måske lede til et bedre shippingmarked."

Samme melding kommer fra en mægler i Singapore.

Corona-virussen startede i provinsen Wuhan i Kina, som er et af verdens største markeder for skibsbygning og retrofit af skibe. Virussen har over de seneste uger spredt sig til mange lande. Indtil videre er omkring 420 omkommet.

Virusudbrud skaber usikkerhed i tørlast

Singapores myndigheder tjekker søfolk og passagerer for virus