Væksten i Europa er på det laveste niveau i seks år

Den økonomiske vækst i EU faldt sidste år til det laveste niveau i seks år.

Væksten endte på 1,4 procent. Det viser en foreløbig opgørelse fra Eurostat, der er EU's svar på Danmarks Statistik. Tallene bliver revideret løbende og kan ændre sig.

Den europæiske vækst har i gennem 2019 været presset af en svag udvikling i Tyskland, der har flest økonomiske muskler på kontinentet.

Tysk økonomi har i år været ramt af modgang på flere fronter - blandt andet i bilindustrien, der har været presset. Også Italien har haft et sløjt år.

Samtidig har der været usikkerhed om Storbritanniens vej ud af EU og handelskrigen mellem USA og Kina, hvilket har påvirket virksomhedernes investeringer.

Væksten i Europa halter efter USA, der sidste år kunne mønstre en fremgang på 2,3 procent i økonomien.

Den faldende vækst i EU har også kunnet mærkes hos danske virksomheder, som i år har solgt mindre til europæiske kunder.

"Den lave vækst i Europa har også en pris for danske virksomheder, som har oplevet et dyk i eksporten til EU over det seneste år," siger Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri.

"Den lave vækst betyder, at der skal kæmpes hårdt om kunderne," siger han i en skriftlig kommentar.

I årets første 11 måneder er eksporten til EU fra danske virksomheder faldet med 0,8 procent sammenlignet med samme periode af 2018.

