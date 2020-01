Maersk rammes af strejker i Frankrig

A.P.Møller-Maersks drift i Frankrig er ramt af "betydelige forstyrrelser" på grund af strejker mod præsident Emmanuel Macrons foreslåede pensionsreform.

Det oplyser koncernen på sin hjemmeside.

"De igangværende landsdækkende strejker påvirker alle former for transport på tværs af landet og hele transportsektoren, inklusiv Maersks ocean- og landservices," hedder det.

"Som en konsekvens ser vi en betydelig forstyrrelse af vort netværk i både Nord- og Sydfrankrig. Nylige forsøg på forhandling og mægling i situationen har været uden succes, og vi venter derfor yderligere forsinkelser og forstyrrelser."

Maersk fortæller, at der i havnen i Le Havre, som er den vigtigste for rederiet i Nordfrankrig, har været ramt af strejke blandt havnearbejderne siden onsdag. En strejke, som vil vare til og med søndag.

Desuden er der annonceret en slæbebådsstrejke fredag og lørdag.

På den baggrund har det danske rederi omdirigeret flere skibe, så de har sprunget Le Havre over og i stedet losset fragten i Antwerpen, og feeder-service anvendes til at bringe relevant gods til Le Havre.

I Fos-sur-Mer, som er hovedhavnen for Maersk i Sydfrankrig, har havnearbejderne også strejket siden onsdag, og den ventes at fortsætte til og med lørdag. Her sendes godset i stedet til APM Terminals i Barcelona.

