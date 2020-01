Ugens bedste historier på ShippingWatch

Væksten hos APM Terminals

Der kan effektiviseres yderligere i APM Terminals, fortalte CEO Morten Engelstoft i et interview med ShippingWatch. I flere år har han drevet mere indtjening ud af havneselskabet.

Skyhøje priser og flaskehals

Industrien har ventet med spænding på at se effekterne af de globale svovlkrav 1. januar i år. Der er både gode og dårlige nyheder for de forskellige spillere. Bunkerselskabet Monjasa har i årets første uger leveret dobbelt så meget brændstof som samme periode sidste år. Samtidig fortsætter dagsordenen med at finde grønne løsninger.

Foto: PR/Monjasa

Torm og finanserne

Torm kunne i denne uge fortælle om en ny refinansiering med en stor gruppe europæiske shippingbanker på i alt 496 mio. dollar. Det svarer til cirka 3,3 mia. kr. Faciliteterne løber frem til 2026, og det giver ro til at fokusere på andet end tilbagebetaling af gæld, fortalte CFO Kim Balle.

Nyt navn til presset offshorereder

Det danske offshorerederi A1 Offshore har været igennem en tumultarisk periode med flere udskiftninger i ledelesen og ejerkredsen. Nu er erfarne kræfter blevet hyret ind til at hjælpe rederiet på gled igen. Det samme skal ny navn.

A1 Offshore skifter navn og ændrer hele sit setup

Erfaren nordmand skal lave turnaround i dansk rederi

